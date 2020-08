Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più invidiate del mondo dello spettacolo, ma anche tra le più ironiche. “Mai prendersi sul serio” è il motto dei due che si sono sposati il 19 giugno 2005 e hanno tre figli Cristian, Chanel e Isabel. L’ex numero 1 della Roma non perde occasione di ‘dissacrare’ la moglie su Instagram. Prima commentando la foto di lei in pantaloncini sexy corti, davanti ad uno scaffale del supermercato con un “ricordati la Nutella!”, fino a un bacio appassionato dei due in acqua. Una foto romantica e dolce con un semplice cuore ad accompagnare lo scatto, ma ancora una volta il marito commenta con un sarcastico: “Sembravi un piranha!”. Francesco Totti e Ilary Blasi sono andati in vacanza in barca prima al largo di Napoli e poi in Costa Azzurra, ma il “quartier generale” per le vacanze estive rimane sempre l’amata Sabaudia.

Visualizza questo post su Instagram Ilary&Francesco❤️ Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 2 Ago 2020 alle ore 9:58 PDT

Per l’autunno ancora non si sa quali saranno gli impegni televisivi di Ilary Blasi, il suo ultimo impegno a settembre 2019 con “Eurogames”, la versione 2.0 di “Giochi senza frontiere”. Poi il nulla. Un vero peccato perché ha dimostrato con il “Grande Fratello Vip” grande ironia e padronanza scenica. A settembre saranno presentati i palinsesti Mediaset e si capirà se Ilary sarà al timone di qualche nuovo progetto. Nel frattempo la vita di Francesco Totti sarà al centro di “Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti”, diretta da Luca Ribuoli. Una serie originale Sky tratta dal libro “Un capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò. Le riprese prendono il via in questi giorni a Roma. La serie arriverà su Sky e Now Tv nel 2021. Protagonista nel ruolo di Totti sarà Pietro Castellitto. “La serie su Francesco Totti” sarà un racconto in sei episodi sugli ultimi due anni di carriera del numero 10 della Roma: la fine del suo lungo percorso con la maglia giallorossa, rimasta sempre la stessa per 27 anni.