Macchè snobbati, Kate e William ad Harry e Meghan hanno sempre steso il tappeto rosso. Da quando sono uscite le prime indiscrezioni sul libro Finding Freedom oramai sui rampolli della Royal Family non c’è più pace. Non che prima si stesse tutti sereni, ma il libro scritto da Omid Scobie e Carolyn Durand ha letteralmente fatto andare in tilt i tabloid. Ad ogni ora, ad ogni minuto, ad ogni istante sbucano dal nulla frammenti, indiscrezioni, stralci, del libro che uscirà addirittura l’11 agosto 2020.

L’ultimo in ordine di tempo è addirittura una risposta di “amici” dei duchi di Cambridge che rigettano ogni accusa verso Kate e William. Hanno “steso il tappeto rosso” per Meghan e “fatto tutto il possibile” per dare il benvenuto all’attrice statunitense nella famiglia reale. Sempre secondo gli amici, la coppia ha accolto Meghan a braccia aperte invitandola ad Anmer Hall, la loro casa di famiglia a Norfolk, dove Kate cucinava personalmente piatti vegani proprio come amava l’allora soltanto fidanzata del cognato. Poi ancora: William e Kate hanno invitato gli amici di Meghan a una festa prima del suo matrimonio con Harry nel maggio 2018, e Kate ha anche proposto a Meghan di unirsi a lei nella Royal Box di Wimbledon per gli anni a venire. Insomma, spiegano gli “amici” al DailyMail: “È completamente sbagliato suggerire che non hanno parlato ed è assolutamente sbagliato dire che i duchi di Cambridge non erano accoglienti”.

Solo che Scobie e Durand non sembra abbiano rintracciato alcun idillio tra le due coppie, anzi. William avrebbe appellato Meghan come “quella ragazza” e avrebbe invitato al fratello di “non affrettare i passi”. E ancora, una royal seniore si sarebbe permessa di definire Meghan “la showgirl di Harry”. Gli autori del libro hanno già sottolineato con forza: tutte le informazioni contenute in questo libro “hanno almeno due fonti”. Quindi insomma, Harry e Meghan negheranno tutto (chissà?), ma non scriviamo un tomo di centinaia di pagine per sentito dire. Ciliegina sulla torta, sempre in attesa del libro l’11 agosto? Meghan valutò che il suo trattamento da parte di alcuni membri del personale reale fosse “sessista e prevenuto” e che come “donna di colore di successo” fosse etichettata “esigente”.