Genova vive un’altra giornata di calvario per i lavori nelle autostrade liguri. Il nodo attorno al capoluogo è congestionato: il traffico in A7 e A10 è risultato bloccato per tutta la mattinata, con code rispettivamente di 14 e 9 chilometri. In A7, in direzione Milano, il traffico è incolonnato tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia a causa della chiusura del tratto per rifacimento dell’asfalto. In A10, l’incolonnamento è tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A26 dei Trafori, in direzione Ventimiglia, per lavori. Per la chiusura del tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano, riaperto attorno alle 11.30, Autostrade consiglia agli utenti di uscire a Busalla e, tramite la viabilità ordinaria, rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera.

La Liguria da settimane sta vivendo una situazione difficile sotto il profilo degli spostamenti sia nel Ponente che nel Levante a causa di numerosi lavori, in particolare le ispezioni delle gallerie che la concessionaria sta ultimando in questi giorni. Anche lunedì turisti e lavoratori hanno dovuto sopportare ingorghi sulle statali, con ripercussioni anche sulla viabilità cittadina: 13 i chilometri che si erano formati lungo la A26, 3 lungo la Milano-Genova e 7 lungo la A10. Una situazione che ha spinto il presidente ligure Giovanni Toti a ribadire che è stata avviata l’azione legale civile contro Aspi e il ministero dei Trasporti per avere un risarcimento danni.

Sul fronte legale si muovono anche i comitati di cittadini. Mercoledì, il Comitato Autostrade Chiare, che riunisce centinaia di utenti ed è nato a seguito della tragedia del ponte Morandi, incontrerà il prefetto di Genova per chiedere interventi: “La situazione attuale è tornata quella pesantissima di dicembre scorso con migliaia di utenti condannati a code infinite a causa dei cantieri”, spiegano i promotori, invitando a “partecipare, in modo legale e civile con striscioni e fischietti”.

Lunedì sul sito del Comitato è cresciuta l’esasperazione: “Siamo letteralmente sequestrati, fermi da un’ora sulla A10 al km 43 direzione Genova, senza alcun motivo – scrive un automobilista – Prima dell’uscita di Savona il pannello segnalava 3 chilometri di coda al km 41. Fossero stati chiari indicando subito da Savona avrei avuto la possibilità di uscire, non rimanendo intrappolata in questo inferno! E ci fanno pure pagare”. “Oramai i cartelli luminosi non segnalano più niente. Sono appena entrato a Genova Aeroporto, direzione Savona. Subito dopo la barriera c’è già coda. Non era segnalato. Che schifo”, scrive un altro. “Non mettetevi in viaggio sulla A10 da Savona verso Genova. I cartelli indicano coda a tratti fino ad Albisola ma è tutto bloccato”, avverte ancora un utente.