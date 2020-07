La showgirl ha smentito dopo 5 giorni la storia tra De Martino e Alessia Marcuzzi. "Di solito tutti i rumors arrivano dall'ambiente dello spettacolo, da costumisti, parrucchieri, truccatrici. Insomma, dagli 'addetti ai livori'. Questa volta no, la notizia mi è piovuta addosso da una persona insospettabile e affidabilissima. In 72 anni di vita non mi era mai capitata una fonte così eterodossa. Io ho solo tirato i fili e cucito un bel cappottino", ha dichiarato Roberto D'Agostino, artefice dello scoop, al settimanale Oggi

“Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere, appunto decideremo insieme come muoverci, perché trovo di cattivo gusto leggere le cazzate che ho letto in questi giorni”, in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram arriva la smentita di Belen Rodriguez all’esistenza di un triangolo del gossip con Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi.

“Durante il lockdown, Belén stava giocando con Santiago con l’iPad di Stefano. E nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i whatsapp che Alessia stava mandando all’iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili”, ha scritto il settimanale in edicola confermando l’indiscrezione già fornita da Dagospia il 4 luglio, il giorno dopo aver sganciato la “bomba” dell’estate. Una smentita che, a sorpresa, arriva solo cinque giorni dopo la diffusione della notizia, nelle ore successive la showgirl argentina aveva postato video in cui si divertiva a Capri evitando ogni commento.

Non solo, la Rodriguez nelle scorse ora aveva anche preso in giro l’ormai ex De Martino: “Quando mi innamorerò ve lo farò sapere”, richiamando le parole del ballerino pronunciate in fretta e furia lo scorso 3 luglio a tarda sera per smentire il gossip e il tradimento con la conduttrice de Le Iene: “Ero al telefono con Alessia e con Paolo, che sono due miei grandi amici e ci siamo fatti una grossa risata nonostante il fastidio di una notizia del genere. Purtroppo sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo momento storico. Essendo un personaggio pubblico accetto le fake news, le critiche, tutto quello che succede. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e vivo serenamente. Quando si toccano delle famiglie con dei bambini, vi prego evitiamo davvero. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere. Godetevi l’estate”, aveva commentato a caldo De Martino.

La Marcuzzi si era affidata alle immagini postando sempre su Instagram la copertina di “A proposito di niente” di Woody Allen e poi la foto di un tritacarne. “Di solito tutti i rumors arrivano dall’ambiente dello spettacolo, da costumisti, parrucchieri, truccatrici. Insomma, dagli ‘addetti ai livori’. Questa volta no, la notizia mi è piovuta addosso da una persona insospettabile e affidabilissima. In 72 anni di vita non mi era mai capitata una fonte così eterodossa. Io ho solo tirato i fili e cucito un bel cappottino”, ha dichiarato Roberto D’Agostino, artefice dello scoop, al settimanale Oggi.

La Rodriguez non smentisce invece l’altra notizia fornita dallo stesso sito, la sua relazione con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi confermata anche da Chi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato le foto di baci infuocati tra la showgirl e il manager della moda a Capri.