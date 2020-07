Secondo i numeri diffusi dal Ministero della Salute, il trend epidemiologico resta stabile. Quindicimila tamponi in meno nella giornata di domenica. Ma il balzo più significativo si registra nel numero delle persone guarite: 133 in più da ieri, per un totale di 192.241

Continuano a scendere – seppur leggermente – i nuovi casi di coronavirus in Italia: 208 nelle ultime 24 ore, contro i 219 registrati ieri, per un totale di 241.819 contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Dei nuovi casi, più della metà sono stati registrati in Lombardia mentre altre 10 Regioni non dichiarano oggi nessun nuovo positivo, ma parallelamente calano in modo considerevole anche i tamponi (come spesso accade a ridosso del fine settimana), quasi 15mila meno de giorno prima. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute e sono consultabili sul sito della Protezione Civile. Si contano anche otto nuove vittime (34.869 vittime dall’inizio dell’emergenza). Ieri erano state 7.

Le 10 Regioni senza nuovi positivi sono Basilicata, Molise, Calabria, Valle d’Aosta, Umbria, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Marche. La Lombardia invece è sempre in testa per numero di nuovi contagi con 111 casi rispetto a ieri, seguita da Emilia-Romagna 38 e Campania 27. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 22.166 tamponi in tutta Italia, ancora in diminuzione rispetto ai 37.462 dichiarati ieri, per un totale di 5.660.454. Il balzo più significativo si registra nel numero delle persone guarite: 133 in più da ieri, per un totale di 192.241. Le persone attualmente ricoverate in ospedale sono 946 (una in più di ieri) e 72 pazienti sono in terapia intensiva, due in meno rispetto ad un giorno fa.