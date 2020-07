Anche se ora la situazione sta migliorando, la conduttrice invita tutti a tenere ancora la massima prudenza: “La verità è che non è ancora finita, dobbiamo tutti imparare a convivere con questo virus, dobbiamo abituarci al distanziamento e ragionare in modo diverso”

“Confesso che per me non è stata una passeggiata”. Esordisce così Maria De Filippi, in un’intervista al settimanale “Oggi” in cui ammette di aver vissuto con grande paura gli ultimi mesi a causa dell’epidemia di coronavirus. “Ho fatto sei test sierologici, messo in atto mille precauzioni, viaggiato con guanti e Amuchina…”.

Nonostante questo però, non ha voluto rinunciare ai suoi impegni lavorativi, nonostante questi fossero fonte di ulteriori preoccupazioni: “Per lavoro dovevo vedere continuamente gente ed ero terrorizzata di beccarmi il Covid-19”. Per questo, spiega Maria De Filippi, “avevo in borsa il pulsometro e idem sul comodino, così provavo spesso la saturazione per tranquillizzarmi. Ero angosciata”.

Anche se ora la situazione sta migliorando, la conduttrice invita tutti a tenere ancora la massima prudenza: “La verità è che non è ancora finita, dobbiamo tutti imparare a convivere con questo virus, dobbiamo abituarci al distanziamento e ragionare in modo diverso”.