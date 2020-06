“Non perdono i miei aggressori, mi fanno solo tanta pena“. Così un 25enne aggredito a Pescara da sette giovani, tra cui una ragazza, finito in ospedale con la mascella sinistra fratturata. Il ragazzo era in compagnia del fidanzato, 22 anni, quando 45 minuti dopo la mezzanotte di giovedì è stata assalito sul lungomare vicino la Nave di Cascella. La notizia dell’aggressione omofoba è riportata dal quotidiano Il Centro. I due erano diretti a casa. La vittima, ex studente universitario alla D’Annunzio, residente fuori regione, è stata soccorsa e portata in ospedale per le cure del caso. Il 25enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Secondo la ricostruzione il gruppo, tra cui una ragazza, ha cominciato a insultare pesantemente la coppia che si teneva per mano. Poi è iniziato l’assalto con calci e pugni. Alcuni passanti avrebbero tentato di fermarli. Ora sono in corso le indagini per identificare tutti: uno degli aggressori, tutti ragazzi sotto i 20 anni, ha un tatuaggio sul collo a forma di bocca.

Pochi giorni fa l’Arcigay di Pescara aveva denunciato un altro episodio. Due ragazze che mangiavano una pizza al parco sono state riprese perché si abbracciavano. “Voi due dovete andare via! Un uomo ed una donna insieme vanno bene. Una donna con un’altra donna no”. Alla replica della donna: “Non ci possiamo abbracciare?” l’uomo ha risposto: “No, questo è un Parco pubblico! Ci sono anche bambini! Fate schifo!”

