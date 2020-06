Tutto questo si inserisce nel solco del movimento di proteste contro il razzismo che sta scuotendo gli Stati Uniti ma non solo e che è arrivato ad abbattere le statue di diversi personaggi storici rivisti ora come "razzisti" e a censurare addirittura il film "Via col Vento"

Rimuovere l’immagine di San Michele che schiaccia il demonio perché ricorderebbe l’uccisione di George Floyd a Minneapolis. È la petizione lanciata su Change.org da un gruppo di attivisti britannici contro Buckingham Palace, in particolare contro l’Ordine di San Michele e di San Giorgio, una delle più importanti onorificenze diplomatiche che la Regina riconosce al corpo diplomatico che si è distinto per valore in missioni all’estero, la cui effige mostra proprio il Santo che schiaccia Satana.

La petizione ha superato in poche ore le 2mila firme ed è stata lanciata da Tracy Reeve, che spiega: “Questa è un’immagine altamente offensiva, ricorda anche il recente omicidio di George Floyd da parte del poliziotto bianco allo stesso modo presentato qui in questa medaglia. Noi sottoscritti chiediamo che questa medaglia venga completamente ridisegnata in un modo più appropriato e che vengano fornite scuse ufficiali”. Eppure si tratta di una rappresentazione sacra, riporta l’immagine di un uomo bianco che calpesta una figura scura, realizzata senza tratti demoniaci (corna e coda biforcuta). Tutto questo si inserisce nel solco del movimento di proteste contro il razzismo che sta scuotendo gli Stati Uniti ma non solo e che è arrivato ad abbattere le statue di diversi personaggi storici rivisti ora come “razzisti” e a censurare addirittura il film “Via col Vento“.