“Di ticket Fratelli d’Italia-Lega non si è mai parlato. Abbiamo parlato di una ipotesi di vicepresidenza”. Giorgia Meloni parla così dell’accordo interno al centrodestra per le prossime Regionali in Puglia, e del ventilato ticket Fitto-Altieri. La leader di Fratelli d’Italia, poi, aggiunge che però “sul fatto che la Lega possa esprimere un vicepresidente sia sull’ordine delle cose, anche in base al consenso”. “La leadership non mi appassiona” aggiunge. E sul perché abbia scelto Raffaele Fitto, già governatore dal 2000 al 2005, anziché un nome nuovo, aggiunge “volava nei sondaggi”.