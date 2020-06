Che cosa è successo, in Lombardia, durante l’emergenza coronavirus? La resa. Per amore della Lombardia: capire il disastro per guarirne le ferite (Ledizioni), è il libro scritto dal giornalista e consigliere comunale di Milano, Lorenzo Zacchetti, insieme all’ex assessore alle Politiche sociali e oggi europarlamentare del Pd, Pierfrancesco Majorino, che cerca di far luce su quanto accaduto nella regione più colpita dal Covid-19. Ne dibatte con loro, nella presentazione in streaming sulla pagina Facebook MTM Teatro Litta, il direttore de IlFattoQuotidiano.it, Peter Gomez.

Tutti i diritti d’autore verranno devoluti al Fondo di Mutuo Soccorso istituito dal Comune di Milano per aiutare chi in questa pandemia ha perso il lavoro.