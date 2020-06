Brusco risveglio alle luci dell’alba per Silvia Provvedi, cantante de Le Donatella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il fidanzato Giorgio De Stefano, all’anagrafe con il cognome della madre Giorgio Sibio Condello, è stato arrestato nell’ambito dell’operazione di Polizia, scattata all’alba nei confronti di capi e gregari delle storiche cosche della ‘Ndrangheta De Stefano-Tegano e Libri, operanti a Reggio Calabria. Sono state eseguiti numerosi arresti non solo in Calabria, ma anche in altre province d’Italia, con il supporto delle Squadre Mobili di Milano, Como, Napoli, Pesaro Urbino e Roma.

L’operazione è stata denominata Malefix dagli investigatori. Strano scherzo del destino dal momento che è il soprannome affettuoso che Silvia Provvedi ha dato al fidanzato ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, per mantenere nascosta la sua identità. Le manette ai polsi sono scattate anche al fratello di Giorgio, il boss Carmine De Stefano. Il fidanzato della Provvedi, giovane e affascinante rampollo di Archi (Reggio Calabria), si è trasferito alcuni anni fa a Milano tentando la strada come imprenditore, sino ad oggi ha gestito il ristorante Oro di Milano, frequentato anche da personaggi famosi.

Già nel 2019 Il Corriere della Sera aveva rivelato che Giorgio De Stefano era il figlio del boss Paolo De Stefano, ucciso nel 1985. Prima ha assunto il cognome della madre Sibio Condello, poi recentemente è tornato ad usare il cognome del padre. “La famiglia di Archi, quartiere di Reggio Calabria – scriveva Il Corriere della Sera – a Milano ha sempre avuto una seconda casa grazie al rapporto (anche familiare) con il sanguinario boss Franco Coco Trovato. A guidare la santa alleanza tra mafia, politica, imprenditoria e logge massoniche, il boss Paolo De Stefano che sarà ucciso nell’85 dopo aver cercato di far saltare in aria il nemico Antonio Imerti, detto Nano Feroce. E per vendicare la morte di don Paolino, esplose una guerra di ‘ndrangheta da 700 morti in tutta Italia”.

De Stefano è diventato papà da qualche giorno. Infatti il 18 giugno la fidanzata Silvia Provvedi ha partorito Nicole. L’imprenditore avrebbe avuto anche una relazione con la pallavolista Veronica Angeloni. Si interrompe così il grande sogno di Silvia Provvedi che al settimanale Chi aveva addirittura parlato di matrimonio con il papà di sua figlia: “È nei nostri programmi, lo vogliamo. Ma la situazione che stiamo vivendo a causa del Covid-19 ci mette nelle condizioni di dover aspettare e noi aspettiamo. Io già immagino la scena. Nicole in braccio a mia sorella Giulia che porta le fedi. Bellissimo”.