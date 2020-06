Non è la prima volta che i due vengono paparazzati insieme, anzi. Ma stavolta arriva il bacio come a confermare che la storia d’amore c’è e va a gonfie vele: Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono stati fotografati dal settimanale Chi in edicola dal 24 giugno. Un bacio per le vie di Roma e poi una passeggiata, insieme al cane di lui. L’attore e la politica erano stati immortalati anche al parco insieme alla famiglia di Berruti e la complicità sembrava già evidente. Ora le foto del bacio, ‘a favor di paparazzo’.