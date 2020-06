Oltre una decina di poliziotti feriti e 24 persone fermate. È il risultato degli scontri avvenuti ieri a Stoccarda. Secondo quanto riferito dalle autorità, i disordini sono iniziati quando alcuni agenti hanno tentato di effettuare una perquisizione in cerca di droga e gruppi di ragazzi si sono uniti contro i poliziotti. Piccoli gruppi di persone, molti con indosso mascherine protettive, intorno alla mezzanotte hanno iniziato a saccheggiare i negozi di Schlossplatz e della vicina Koenigstrasse, nel centro cittadino. La polizia ha riferito che alla folla di giovani, inizialmente composta da 200-300 persone, se sono uniti altri, fino a formare un gruppo di circa 500 persone che hanno lanciato pietre contro gli agenti e distrutto numerose vetrine. Circa 200 agenti provenienti dalle zone circostanti sono dovuti intervenire in soccorso dei colleghi per riportare l’ordine. La calma è stata ristabilita dopo varie ore, ma un contingente di agenti è rimasto a presidio delle vie centrali della città, per prevenire ulteriori disordini. Il premier del Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, ha parlato di una “brutale esplosione di violenza” auspicando che i responsabili vengano puniti.