Due giovani si sono persi mentre stavano facendo un’escursione sui monti della costiera amalfitana, in provincia di Salerno. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire, per soccorrerli, con l’elicottero Drago 69. Con il velivolo in hovering (fermo in un punto), gli aerosoccorritori si sono calati e hanno messo in salvo i due. Nel video, le immagini dell’operazione.