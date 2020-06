Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati e non c’è gossip che sia più presente di questo nelle cronache rosa. Il conduttore ed ex di Amici ha, fino a ora, mantenuto il silenzio ma da qualche giorno ha ricominciato a mettere dei like ai post di Belen su Instagram, cosa che i fan hanno notato subito. Riavvicinamento? Non proprio. I “cuori” del ballerino sono destinati solo a foto nelle quali compare il figlio, Santiago. Quanto ai motivi della crisi, si sono fatte molte ipotesi. Prima un tradimento di lui, poi l’eccessiva presenza della famiglia di lei nella coppia e infine Alfonso Signorini su Chi ha fatto intendere che la scelta di lasciarsi è arrivata per via di visioni diverse della vita. I due torneranno insieme per la terza volta? Intanto lei è stata immortalata da Diva e Donna mentre, accompagnata da due agenti immobiliari, cerca una nuova casa a Milano. Insomma, qualcosa si “muove” nella storia tra i due ma per ora i motivi della separazione restano un mistero.