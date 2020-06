Papà Giancarlo non c'è più e in molti hanno espresso vicinanza e affetto al cantante. Anche Carlo Conti durante la serata di RaiUno di ieri sera, Top dieci, ha parlato all'amico Marco

Il suo babbo con cui amava scherzare anche postando foto social è morto qualche giorno fa. Ma Marco Masini che da sempre protegge la sua vita privata lo fatto capire sono ieri 20 giugno: “Stadi vuoti, negozi vuoti, treni vuoti, vita vuota”. Papà Giancarlo non c’è più e in molti hanno espresso vicinanza e affetto al cantante. Anche Carlo Conti durante la serata di RaiUno di ieri sera, Top dieci, ha parlato all’amico Marco: “Siamo vicini a Masini in questo momento”. Tweet sono arrivati anche dalla Fiorentina, di cui Marco è tifoso. E non solo: vip e persone comuni, in tantissimi per il cantante. Tanto che oggi lui ha postato una foto di ringraziamento: “Grazie a tutti di cuore !! Il vostro affetto é la protezione più grande”. Tanti “cuori”, da Umberto Tozzi a Bianca Atzei.