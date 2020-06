Estate, tempo di gossip. Tra chi si innamora e chi entra in crisi, le pagine dei giornali rosa si riempiono di rumors. Stavolta tocca ad Adriana Volpe che smentisce una crisi con il marito, Roberto Parli. Eppure i fan, anzi i follower, hanno notato una risposta di lui che confermerebbe l’ipotesi di un periodo di difficoltà. La showgirl aveva prima confermato di avere dei problemi di coppia al settimanale Chi, poi con alcune foto aveva fatto capire che tutto si era sistemato. Peccato che il marito, a un follower che ha chiesto come mai non fosse a casa con la famiglia, abbia risposto: “Gira la domanda a lei”. Insomma, un messaggio chiaro.