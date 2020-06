Prima il tweet che ha scatenato la rabbia di migliaia di utenti Twitter. “Se non era una gara sportiva mi dispiace dirlo ma… S’è l’è cercata”, aveva scritto DjAniceto in un post poi cancellato (ma i social, si sa, conservano tutto). Poi la valanga di insulti. E le scuse: “Ho capito che ho fatto una grande stronz*** a scrivere quel tweet, chiedo davvero scusa a tutti. Sono veramente dispiaciuto, me ne sono subito pentito, ho cercato di cancellarlo, ma è stato inutile, purtroppo ho visto che molti lo avevano già fotografato”, ha detto il dj all’Adnkronos. “Io sono una persona che lancia spesso provocazioni, perché è un modo per attirare l’attenzione su alcuni concetti e siccome lì per lì mi sono arrabbiato, pensando che si trattasse di una gara amatoriale, ho pensato a quest’uomo che va sempre oltre ogni limite e mi sono chiesto il perché. Ma siccome sono un cretino, uno che fa le cose d’impeto, ho scritto questa stron****, una cosa davvero brutta”, ha continuato. Scuse accettate? No. In molti hanno continuato a twittare contro Aniceto, da “un bel tacer non fu mai scritto” ad affermazioni molto più dure come “fai schif*”o “cancellati da Twitter”.