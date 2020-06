Vasco Rossi contro Donald Trump, tramite Bobo Rondelli. Sul profilo Instagram del rocker di Zocca è apparso un ampio stralcio dal libro del cantautore livornese dove il presidente statunitense viene definito, tra le altre cose, “un vecchio senza dignità”. “Guardo Trump, con quella faccia cerrona e il capello tinto alla Flinstones, un vecchio senza dignità che balla il rock’n’roll gonfio di mangime come un maiale, che becera “l’America agli americani e fuori i messicani” – scrive Rondelli nel suo libro Cos’hai da guardare (Mondadori). E Vasco lo cita, andando per il lungo con almeno un altro blocco di una pagina.

In particolar modo è il parallelo sulla migrazione dei parenti di Rondelli negli Stati Uniti che affascina il Blasco: “E pensare che mio nonno paterno parti per lavorare in America, in miniera, curvo 16 ore al giorno, e poi morì soffocato dalla silicosi. Sfruttato dai padroni americani, sotto terra come una bestia, e così non ho mai avuto modo di incontrarlo, mi è stato portato via. Altri italiani forse hanno esportato mafia, ma non mio nonno degli Appennini emiliani, un fiero lavoratore da entroterra”.

La citazione prosegue con diversi riferimenti alla controcultura anni settanta: “Così lo immagino, guardando l’unica sua foto con il vestito prestato, troppo grande per lui, con quella faccia da Sacco e Vanzetti, da Gian Maria Volonté, capelli a spazzola e baffoni dipinti dal fotografo. A mio fratello, in viaggio a NYC, è andato Ellis Island per vedere la data del suo arrivo. A fianco c’era il paese di origine, trascritto pure male, così come il suo nome, difficile da capire nella pronuncia di un italiano con l’accento emiliano”.

Infine nella vicenda dei parenti migranti di Rondelli citata da Vasco sbuca anche la quarantena di Ellis Island e lo sfruttamento dei più poveri da parte dei più ricchi in ogni parte del mondo: “Dopo 10 anni di lavoro era tornato in Italia e poi aveva deciso di ripartire, ma al secondo viaggio, dopo altri 40 giorni di permanenza nell’isola, era stato respinto per via della silicosi, con l’invito a tornarsene a morire a casa propria e la benedizione della Statua della Libertà. Da questa storia, scritta sul mio sangue, sento che niente è cambiato. Uomini e donne ridotti a bestie affamate sono costretti a fuggire dei loro luoghi per fare arricchire paesi in continuo sfrenato sviluppo, per alimentare i loro porci profitti”.