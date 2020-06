“Penso che in un momento così delicato non si possa mai pensare di sacrificare l’etica sull’altare degli interessi economici, anche in una fase difficile come quella post Covid. Siamo davanti a un export di armamenti imponenti che apre una riflessione rispetto a qual è il modello economico con cui noi guardiamo al Mediterraneo”. Lo dice Erasmo Palazzotto, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, in un’intervista a Sono le Venti, in merito alle due fregate vendute all’Egitto dal governo italiano con un accordo da nove miliardi di euro.

A chi gli chiede le implicazioni della commessa con la crisi libica, “una fornitura di nave da guerra, pattugliatori, aerei, elicotteri, satelliti addirittura – osserva Palazzotto – a un Paese come l’Egitto, è in contraddizione rispetto alla dinamica geopolitica nel Mediterraneo. In più il governo, con questa scelta, tradisce le promesse fatte alla famiglia Regeni. Noi oggi ci troviamo davanti a una crisi, quella libica, in cui l’Egitto è con il generale Haftar in uno schieramento opposto a quello che ci vede col governo di unità nazionale di al-Serraj“.

