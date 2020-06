La commissione parlamentare d’inchiesta sul caso di Giulio Regeni vuole sentire Giuseppe Conte. E considera l’audizione del premier “preliminare al proseguimento di ogni altra attività di indagine”. Tradotto: prima di continuare il loro lavoro sull’omicidio del ricercatore italiano, i commissari guidati da Erasmo Palazzotto vogliono sentire il presidente del consiglio. Il day after della via libera dell’Italia alla vendita di due fregate Fremm al Cairo, si apre con la presa di posizione dell’organo parlamentare creato nell’autunno scorso per indagare sul rapimento, la tortura e l’uccisione di Regeni.

La commissione convoca Conte – “Alla luce degli ultimi rilevanti sviluppi in ordine alle relazioni bilaterali italo-egiziane, l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla morte di Giulio Regeni ha deliberato all’unanimità di procedere ad audire urgentemente il presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte anche in relazione alla sua recente interlocuzione diretta con il presidente della Repubblica Araba d’Egitto Abdel Fattah Al-Sisi“, fa sapere Palazzotto, il deputato di Leu che guida la commissione. Una convocazione, quella del capo del governo, che è stata già comunicata al capo di gabinetto di Palazzo Chigi e che è legata all’accordo commerciale per la vendita di navi militari italiane al Cairo sbloccato lunedì da una telefonata tra il premier Giuseppe Conte e il presidente egiziano Al Sisi. Una via libera che ha colto di sorpresa i parlamentari della commissione d’inchiesta. Oggi a Palazzo San Macuto avrebbero dovuto audire i rappresentanti dell’Università di Trieste. Dopo le notizie di ieri, però, Palazzotto ha cancellato l’audizione, convocando la commissione. “L’Ufficio di Presidenza – spiega sempre il presidente della commissione – riunitosi in via straordinaria in data odierna, cancellando l’audizione già programmata, ha altresì concordato di considerare l’audizione del presidente del consiglio dei ministri preliminare, sotto il profilo politico ed istituzionale, al proseguimento di ogni altra attività di indagine”. Significa che la commissione interromperà il suo lavoro e solo dopo l’audizione dell’inquilino di Palazzo Chigi farà sapere come e se continuerà. “Lo scenario è cambiato, vogliamo ascoltare il presidente del consiglio per capire lo stato dei rapporti commerciali con l’Egitto e quindi trarre le nostre conclusioni”, fanno sapere da San Macuto. Più volte Palazzotto ha denunciato al fattoquotidiano.it la mancata collaborazione degli inquirenti egiziani sul caso del giovane friulano, rapito il 25 gennaio del 2016 e trovato morto il 3 febbraio dello stesso anno, sulla strada che collega il Cairo con Alessandria.

Palazzotto: “La famiglia fa bene a chiedere giustizia per Giulio” – Sul caso delle due fregate vendute dal governo italiano all’Egitto, Palazzotto ha scritto un post su facebook in serata per spiegare le decisioni della sua commissione: “La scelta del Governo italiano di autorizzare un’imponente vendita di armamenti, a partire dalla cessione di due navi militari cui seguiranno in totale circa 9 miliardi di commesse, rappresenta più di una normalizzazione dei rapporti bilaterali tra Italia ed Egitto. Una scelta, questa, che rischia di pregiudicare la ricerca di verità e giustizia inviando il messaggio sbagliato, ovvero che la morte di Giulio Regeni appartiene al passato. È per questo che oggi abbiamo deciso, in accordo con i componenti della Commissione, di chiedere al Presidente Conte di spiegare le ragioni di una scelta di tale rilevanza. Lo Stato ha il compito di proteggere i propri cittadini e di tutelare il legittimo diritto della famiglia Regeni di ottenere giustizia per la morte del figlio. L’affermazione di tale principio riguarda il sistema di valori su cui si fonda la nostra Repubblica, e non c’è alcun interesse economico che possa metterli in discussione. Fino a quando sarò Presidente di questa Commissione lavoreremo senza fare sconti a nessuno, per cercare e trovare la verità. Non lo dobbiamo solo alla famiglia Regeni, a cui va il mio ringraziamento per la dignità e la forza con cui continuano a condurre una battaglia di civiltà, ma ad ognuno di noi”.

I genitori: “Noi traditi e offesi” – L’accordo commerciale tra Roma e l’Egitto, infatti, ha provocato anche la reazione dei genitori di Giulio. “Ci sentiamo traditi. Ma anche offesi e indignati dall’uso che si fa di Giulio”, dicono a Repubblica Paola e Claudio Regeni, insieme al loro avvocato, Alessandra Ballerini. “Le navi e le armi che venderemo all’Egitto – continuano – serviranno per perpetuare quelle violazioni dei diritti umani contro le quali abbiamo sempre combattuto”. Ieri comunicando quella telefonata con Al Sisi il presidente del consiglio ha detto di aver “ribadito” al leader egiziano “la collaborazione giudiziaria nel caso Giulio Regeni“. “Ogni volta che si chiude un accordo commerciale con l’Egitto, ogni volta chesi certifica che quello di Al Sisi è un governo amico, tirano in ballo il nome di Giulio come avolersi lavare la coscienza. No, così non ci stiamo più”, aggiungono i genitori del ricercatore dell’università di Cambridge.