La coppia più celebre del gossip italiano è sotto i riflettori, dopo aver rotto di nuovo. Il settimanale Oggi punta il dito contro il ballerino e conduttore per “l’attitudine a ‘sfarfallare’, a concedersi avventure”. Da Belen nessuna dichiarazione sui motivi della rottura, mentre Stefano si trincera dietro la privacy, salvo poi mettere like ad una sua ex famosa

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ormai vivono separati. Lei a Milano con il figlio Santiago, lui a Napoli per le registrazioni della nuova edizione di “Made In sud”, in onda da lunedì 15 giugno in prima serata. La “bomba” sulla fine della loro storia d’amore è stata lanciata dal settimanale Chi, dopo che erano tornati assieme sull’onda di un ritorno di fiamma da sogno. “Belen e Stefano sono divisi da visioni diverse, aggrappati a concezioni della vita che non collimano più – ha scritto Chi – . Tante volte si sono allontanati e altrettante si sono ripresi. Questa crisi è dura, aggravata dalle scorie della quarantena”.

E fioccano le ipotesi per le quali la coppia sarebbe scoppiata. La più accreditata sarebbe quella di un presunto tradimento di lui a gennaio, con la showgirl argentina gelosissima e dedita al controllo maniacale su ogni spostamento “virtuale” dell’ormai ex fidanzato. Il settimanale Oggi conferma questi rumors. “La crisi è scoppiata prima della quarantena, intorno a gennaio. Fonti vicine a Stefano, e quindi più che imparziali, ne individuano una delle cause, al contempo la principale e la meno profonda, nell’attitudine del ballerino a ‘sfarfallare’, a concedersi avventure – si legge sul sito di Oggi – . E nella conseguente smania di controllo di Belen: gli setaccia il cellulare, gli fa scenate, gli contesta bugie e frequentazioni ambigue”.

Da parte di Belen per ora nessuna dichiarazione ufficiale. Settimana scorsa la showgirl ha deciso di affidare in un lungo video sulle Stories di Instagram qualche considerazione personale, senza andare nel dettaglio: “Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una donna che soffre come tutte le altre e quando vedo che si scrivono certe cose sul mio conto, non ci sto”. Poi ha aggiunto: “Per tutto il resto, quando me la sentirò, e lo farò e le spiegazioni a un certo punto bisogna darle, racconterò come stanno le cose. Perché altrimenti se ne occupano altri di raccontare le cose e io a questo non ci sto”.

Stefano De Martino non ha rilasciato dichiarazioni, in merito alla rottura se non qualche parola nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata“.

Nonostante le “buone” intenzioni, i fan più attenti di De Martino hanno notato che il conduttore avrebbe ricominiciato a mettere like su Instagram alla sua ex Emma. Insomma non una mossa perfetta per passare inosservati.