L’ultimo gradino della crisi dei vip o solamente l’ennesima moda americana giunta a casa nostra? Stiamo parlando dei video realizzati dai personaggi noti in cambio di soldi. Auguri per un matrimonio, compleanno, comunione, addio al celibato, un consiglio, uno scherzo, un semplice saluto. Il sito Dagospia ha fornito ulteriori dettagli svelando il meccanismo ma soprattutto il tariffario che può creare stupore. A sorpresa appare anche Heather Parisi, la showgirl invia un filmato in cambio 90 euro. Si sale a 100 euro per l’attrice Victoria Silvstedt, icona anni 90 e primi anni 2000, che però fa sapere di devolvere la cifra in beneficenza al Fondo di solidarietà COVID-19 dell’OMS. Come Marco Ardemagni di Radio 2 che in cambio di un componimento personalizzato ottiene 50 euro che devolverà al “CIAI”.

Nella lista dei nomi, che non contiene altri riferimenti benefici, figurano lo stylist Giovanni Ciacci che incassa 20 euro per un video, stessa cifra per l’attrice Eva Grimaldi, l’ex pilota Marco Melandi, l’attore Andrea Roncato, la dama di Uomini e Donne Over Veronica Ursisa. Per Elisabetta Coraini di Centovetrine si sale a 25 euro, si scende a 10 per il ciclista Claudio Chiappucci. La cifra può essere ancora più bassa: 7 euro per il tutor di Detto Fatto Maikol Fazio e 5 euro per la tiktoker Ottavia De Vivo.

Come funziona? “Vai sul sito in questione, trovi il personaggio che ti piace, invii la richiesta e dopo qualche giorno riceverai il video via Whatsapp e via email. Inserisci il nome del destinatario, aggiungi qualche particolare, paghi con la carta di credito e aspetti il video che arriverà massimo entro una settimana. I prezzi possono variare in continuazione, a seconda della domanda e della disponibilità degli artisti”, si legge sul sito di Roberto D’Agostino. Come si chiama il sito in questione? ” Non riportiamo il suo nome per non concedere facile pubblicità e per l’assenza di interesse per l’operazione. Se non dal punto di vista antropologico e sociologico”, aggiunge Dagospia.

Nelle ultime ore, per esempio, ha destato molta curiosità anche il video ricevuto da Andrea Petagna da parte di Dennis Rodman, ex stella Nba: “Andrea! Non è pazzesco? Dennis Rodman ti sta chiamando! Mi dicono che in Italia sei conosciuto come il Bulldozer del campionato, perchè segni tantissimi gol. Grande rispetto per te. Continua così!”. Pochi secondi rilanciati dall’attaccante del Napoli sui social, su Twitter in poco tempo alcuni utenti hanno trovato la soluzione: un filmato ricevuto attraverso un sito pagando 600 dollari. Sarà realmente così?