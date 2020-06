Jennifer Aniston ha deciso di mettere in vendita all’asta una sua iconica foto di nudo scattata nel 1995 per raccogliere foni in sostegno di chi negli Usa non può permettersi le cure sanitarie contro il coronavirus. È stata la stessa attrice ad annunciarlo in un post su Instagram: “Il mio caro amico Mark Seliger ha collaborato con associazioni benefiche per mettere all’asta 25 dei suoi ritratti – incluso il mio – per l’emergenza Covid-19. Grazie per avermi reso parte di questo progetto”, ha scritto.

La foto, in bianco e nero, è stata infatti scattata proprio dal fotografo delle star Seliger che, oltre al ritratto di Jennifer Aniston, ha messo all’asta anche alcuni scatti di Leonardo Di Caprio, Snoop Dogg e Billie Eilish. Per Jennifer Aniston non si tratta del primo gesto di solidarietà durante l’emergenza Covid-19. Già nel mese di aprile, aveva donato 10mila dollari con un buono su Postmates (società che si occupa di consegna di prodotti a domicilio, ndr) ad un’infermiera madre di due figli, colpita da Covid-19 e ricoverata in isolamento.