Cala il numero dei nuovi casi di coronavirus in Italia rispetto alle rilevazioni di ieri da parte della Protezione civile. Sono 516 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, aumento che porta il totale dei casi nel Paese dall’inizio della pandemia a 232.248. Ieri erano stati 593. Di conseguenza, scende anche il trend del contagio che, adesso, è allo 0.22%. I numeri più alti li fa registrare la Lombardia che, con 354 persone, conta il 68% dei nuovi positivi italiani. Calano comunque gli attualmente positivi in Italia, grazie alle numerose guarigioni giornaliere che ormai vengono registrate da settimane: in totale, sono 46.175 le persone attualmente affette da Covid, 1.811 in meno rispetto a ieri. Ci sono 5 regioni a zero contagi: Abruzzo, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria e Basilicata, oltre alla provincia di Bolzano.

Aumenta però il numero delle vittime. Sono 87 le persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, contro le 70 di ieri. I morti a livello nazionale salgono così a 33.229. Sette regioni non fanno registrare vittime: Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Sono saliti a 152.844 i guariti, con un incremento rispetto a ieri di 2.240. Giovedì l’aumento era stato di 3.503. Così, cala anche il numero dei ricoverati. Sono attualmente 475 i pazienti che si trovano in terapia intensiva, 14 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 7.094, con un calo di 285 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 38.606, con un calo di 1.512 in 24 ore.

Lombardia, ancora alti i contagi giornalieri

In Lombardia restano alti i nuovi contagi: sono 354 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore, con oltre 14mila tamponi effettuati. Il rapporto tra nuovi casi e test giornalieri risale al 2,5%. Ieri i nuovi contagi erano stati 382. Gli attualmente positivi conteggiati dalla Regione Lombardia scendono a 22.683 (-230), mentre i morti nelle ultime 24 ore sono stati 38, portando il totale sopra i 16mila. Da inizio epidemia, il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia a oggi è 88.537, i guariti sono 546, per un totale di 49.842.

Senza variazione il numero di ricoverati in terapia intensiva che rimangono 173, mentre salgono i ricoverati negli altri reparti (+82, per un totale di 3.552).

Non ci sono grosse variazioni rispetto a ieri nel numero dei contagiati nelle province lombarde: nella città metropolitana di Milano sono in totale 22.982 (+74) di cui 9.750 (+32) a Milano città, a Bergamo 13.302 (+58), a Brescia 14.683 (+71), a Cremona 6.429 (+13) e a Lodi 3.458 (+11).

Le Regioni: i contagi

Nel dettaglio, gli attualmente positivi sono 22.683 in Lombardia (-230), 5.658 in Piemonte (-414), 3.564 in Emilia-Romagna (-186), 1.849 in Veneto (-176), 1.255 in Toscana (-125), 994 in Liguria (-151), 3.163 nel Lazio (-242), 1.352 nelle Marche (+6), 986 in Campania (-26), 1.283 in Puglia (-112), 410 nella Provincia autonoma di Trento (-48), 1.137 in Sicilia (-8), 323 in Friuli Venezia Giulia (-13), 770 in Abruzzo (-54), 154 nella Provincia autonoma di Bolzano (-3), 31 in Umbria (-2), 190 in Sardegna (-10), 19 in Valle d’Aosta (-4), 159 in Calabria (-11), 162 in Molise (-1), 33 in Basilicata (-1).

Le Regioni: le vittime

Quanto alle vittime, in Lombardia sono 16.012 (+38), Piemonte 3.851 (+13), Emilia-Romagna 4.102 (+8), Veneto 1.906 (+8), Toscana 1.031 (+2), Liguria 1.452 (+7), Lazio 721 (+13), Marche 986 (la Regione ha comunicato un ricalcolo dei decessi, sono dunque 11 in meno rispetto a ieri che erano stati segnalati e che non risultano classificabili come Covid 19), Campania 411 (+1), Puglia 500 (+4), Provincia autonoma di Trento 462 (+0), Sicilia 272 (+0), Friuli Venezia Giulia 333 (+0), Abruzzo 404 (+2), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0), Umbria 76 (+1), Sardegna 130 (+0), Valle d’Aosta 143 (+0), Calabria 97 (+1), Molise 22 (+0), Basilicata 27 (+0).