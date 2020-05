Sandra Milo riprende lo sciopero della fame contro il governo Conte. L’aggiornamento sulla protesta “pannelliana” dell’attrice di origine tunisina giunge da Live – Non è la D’Urso dove la Milo è stata ospite in collegamento da casa sua. “Giuseppe Conte mi ha promesso che mi avrebbe richiamata venerdì ma non l’ha ancora fatto, forse lo farà lunedì”, ha spiegato l’interprete de La dolce vita. La Milo aveva intrapreso lo sciopero della fame alcuni giorni fa in segno di protesta per gli artisti e per la vicinanza ai lavoratori autonomi e le partite Iva in forte difficoltà economica a seguito del lockdown imposto dal governo italiano per arginare il Coronavirus.

“Conte mi ha chiamato, mi ha fatto i complimenti per la mia carriera e mi ha chiesto quale fosse il mio piatto preferito, gli ho risposto spaghetti al pomodoro, e mi ha chiesto di mangiarli. Io l’ho fatto, ma poi ho ripreso il mio sciopero”, ha raccontato la donna di fronte agli occhioni sgranati della D’Urso. A seguito della telefonata all’attrice, il presidente del consiglio le avrebbe promesso di accogliere una piccola delegazione di lavoratori con l’obiettivo di trovare una soluzione. La telefonata promessa per venerdì scorso, però, non è arrivata, e quindi l’attrice ha ricominciato lo sciopero della fame. “Sono sicura che lo farà, è una brava persona”, ha detto la Milo, oggi 87enne, celebre per essere stata vicinissima ad un altro presidente del consiglio della storia italiana, Bettino Craxi.