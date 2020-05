Al Senato è il giorno della mozione di sfiducia ad Alfonso Bonafede. La maggioranza è fissata a quota 161: Pd, M5s, Leu possono contare su 144 voti. Scontato il voto di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia contro il guardasigilli. I renziani d’Italia viva, che da qualche giorno sono entrati in agitazione, possono far valere i loro 17 voti. Alla fine, però, il ministro della giustizia dovrebbe evitare di essere sfiduciato ad opera di un pezzetto della sua stessa maggioranza. Secondo gli ultimi rumors, infatti, la sfiducia non dovrebbe passare.

Bellanova: “Ascolteremo Bonafede e decideremo” – Fondamentale è stato l’incontro di ieri sera tra Maria Elena Boschi e Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Cosa hanno ottenuto i renziani per non votare la sfiducia a Bonafede? Posti al governo? “Questo è un modo per immiserire il confronto, Italia Viva non ha chiesto postazioni di sottogoverno, ma ha posto un problema”, dice Teresa Bellanova, ministra renziana dell’Agicoltura. “Noi – spiega – ascolteremo il ministro della giustizia. Il ministro sa bene, che ci sono temi sensibili sul giustizialismo, noi continuiamo a pensarla in modo diverso come sulla prescrizione. Allora aspettiamo che il ministro dia segnali importanti in questa direzione. Sulla base di questo si esprimerà il nostro voto in Senato”. Vedi Anche Bonafede, in Senato il voto sulla mozione di sfiducia. Segui la diretta dall’Aula

Rosato: “Rimpasto? Chiediamo rappresentanza” – Matteo Renzi, infatti, dovrebbe parlare solo dopo l’intervento del guardasigilli. Ettore Rosato conferma: “Noi ascolteremo Bonafede in Aula, perché il dibattito parlamentare è fatto per questo e alla luce delle cose che dirà ci sarà anche la posizione del nostro partito”, dice il presidente d’Italia viva. Cosa otterrà il piccolo partito di Renzi in cambio del voto a favore di Bonafede? “Non abbiamo chiesto alcun rimpasto di governo e non abbiamo chiesto alcun sottosegretario alla Giustizia“, mette le mani avanti Rosato. Poi ammette: “Abbiamo sostenuto che abbiamo il diritto, oltre che il dovere, di avere una rappresentanza politica per le nostre proposte. Noi facciamo una battaglia per lo sblocco delle infrastrutture. Noi come gli altri partiti di maggioranza abbiamo diritto ad avere una rappresentanza nei luoghi quando questi saranno rinnovati”.

Delrio e Fico: “Se passa crisi di governo” – Quindi l’ennesimo ricatto dei renziani avrebbe portato in dota il via libera al piano cantieri tanto caro a Renzi e qualche posto da presidente di commissione parlamentare? “Le presidenze delle commissioni si decidono alla Camera, non a Palazzo Chigi. Sono sempre favorevole ai confronti anche molto franchi nella maggioranza. L’importante è non dare l’idea che ognuno giochi una partita per conto suo. Gli italiani ci chiedono di stare uniti, non di piantare bandierine di partito”, dice Graziano Delrio al Corriere della Sera. Ieri il capogruppo del Pd a Montecitorio aveva avvertito gli ex compagni di partito oggi in Italia viva: la sfiducia a Bonafede avrebbe significato la fine del governo Conte. Oggi ripete lo stesso concetto:Il governo “rischia brutto, è evidente. Se un partito della maggioranza votasse la sfiducia al ministro della Giustizia e capo delegazione dei 5 Stelle, non sarebbe possibile passarci sopra. I voti di tutta la maggioranza, non solo di Italia Viva, sono decisivi nel sostenere la fiducia al governo. Se qualcuno non la pensa così, questo esecutivo ha un problema enorme. Sarebbe comunque una sfiducia e il governo cadrebbe”. Lo stesso concetto espresso ieri sera dal presidente della Camera, Roberto Fico: “Se Italia viva vota la sfiducia a Bonafede si apre un problema politico e una crisi di governo, quindi penso che non avverrà”.

Il programma del dibattito – A Palazzo Madama la discussione generale cominciata alle 9 e 30 dovrebbe concludersi alle 11 e alle 11.05 è prevista la replica del ministro in diretta televisiva. Quindi avranno luogo le dichiarazioni di voto, sempre in diretta Rai. Alla fine delle dichiarazioni di voto (e della diretta Rai) si svolgeranno le votazioni. Saranno indette due “chiame”. Ciascun senatore voterà dal posto, con entrata nell’emiciclo scaglionata a gruppi di 50 ogni dieci minuti, secondo l’ordine alfabetico.