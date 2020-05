L'astrologo, uno dei più celebri, è intervenuto per spiegare la sua posizione e difendersi dagli attacchi: “Non sono un mago e certe cose come i terremoti e le catastrofi non le puoi prevedere. Io guardo l'oroscopo della persona... Dal nostro speciale qualcuno ha tagliato il video e ha preso quel pezzo"

Un estratto dell’Oroscopone di Paolo Fox relativo al 2020 è diventato virale negli ultimi giorni. “Possiamo dire che questo è un anno di crescita, addirittura vantaggioso per viaggi e spostamenti. Tra gennaio e maggio avrete una situazione bellissima“, si sente dire dall’astrologo nel video da migliaia di click. Parole, queste, che se riascoltate alla luce del Coronavirus hanno creato un sorriso sornione tra i più.

Eppure l’astrologo, uno dei più celebri, è intervenuto per spiegare la sua posizione e difendersi dagli attacchi. “Non sono un mago e certe cose come i terremoti e le catastrofi non le puoi prevedere. Io guardo l’oroscopo della persona. Quando fai l’oroscopo della persona guardi la data, l’orario e da lì vedi come sarà. Non vedi cosa accade nel mondo”, ha raccontato in collegamento con “I Fatti Vostri”. “Dal nostro speciale qualcuno ha tagliato il video e ha preso quel pezzo che riguardava solo un segno, lo ha montato ad arte facendo credere che io stessi parlando del 2020 e invece non era così. Se avessi detto questo ci starebbe, ma non ho mai detto che il 2020 sarebbe stato stupendo”. Effettivamente, andando a ricercare lo spezzone originale, si può facilmente verificare e confermare quanto raccontato da Fox: quella previsione era relativa al segno del Capricorno.

Intanto da oggi, lunedì 11 maggio, Fox è tornato all’interno de “I Fatti Vostri” con le sue previsioni astrologiche. Era assente da più di due mesi. “Il mio è un momento di svago, di divertimento e un momento sereno. L’ho sempre inteso così. Chi vuole vedere un mago e vuole pensare che io dica solo verità assolute non ha capito nulla. Se sono amato vado avanti, al contrario continuerò questa passione per conto mio. Io lascio il parere al pubblico (…) Se qualcuno si sente irritato per la sensibilità e non dovesse funzionare sarò pronto a rifare un passo indietro“.