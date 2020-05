Con lei ci sono il figlio Leone e il marito Fedez che ha lasciato intendere sui social di avere in serbo una grande sopresa per lei. L'anno scorso aveva letteralmente riempito il loro appartamento di rose rosse, chissà cosa avrà organizzato per quest'anno?

Compleanno in quarantena anche per Chiara Ferragni. L’influencer compie oggi 33 anni ma anche se a causa delle restrizioni necessarie per l’emergenza coronavirus non potrà festeggiare in grande stile questa ricorrenza ha detto di essere “felice e serena come non mai“. “Sono circondata dall’amore, dalla mia famiglia, dai miei amici, e da voi ragazzi, la mia incredibile comunità online che non mi fa mai sentire sola“, ha scritto Chiara pubblicando diverse foto che la ritraggono prima bambina e poi adolescente mentre soffia sulle candeline delle sue torte di compleanno.

Con lei ci sono il figlio Leone e il marito Fedez che ha lasciato intendere sui social di avere in serbo una grande sopresa per lei. L’anno scorso aveva letteralmente riempito il loro appartamento di rose rosse, chissà cosa avrà organizzato per quest’anno? Ai fiori ci hanno già pensato amici e colleghi di Chiara, che le hanno mandato moltissimi mazzi di tutti i colori, per la gioia di Fedez che soffre di allergia in questo periodo.