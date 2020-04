L’attivista svedese Greta Thunberg ha donato un premio da 100mila dollari assegnatole da una fondazione danese all’Unicef, per usarlo a sostegno dei bambini colpiti dall’emergenza Covid-19. “Sono molto onorata di ricevere lo Human Act Award. Il premio sarà donato all’Unicef e oggi stesso lanceremo una raccolta fondi per supportare l’organizzazione anche durante questa crisi”, ha scritto sui social. E ha aggiunto, citata da Bbc News online: “Come l’emergenza climatica, infatti, la pandemia di coronavirus è una crisi dei diritti dell’infanzia“.

La pandemia, ha aggiunto, “colpirà tutti i bambini, ora e nel lungo periodo, e i gruppi più vulnerabili saranno maggiormente colpiti”. Per questo fa appello alla solidarietà: “Chiedo a tutti di farsi avanti e unirsi a me a sostegno del lavoro vitale dell’Unicef per salvare la vita dei bambini, proteggere la salute e continuare l’istruzione”. L’organizzazione danese anti-povertà Human Act, che ha assegnato a Greta Thunberg il premio, ha eguagliato la sua donazione.

Very honoured to receive Human Act Award. The prize money – USD 100’000 – will be donated to @unicef . Human Act will match this donation with an additional USD 100,000.

Today we’re launching a funding campaign to support UNICEF in the corona crisis. https://t.co/UuvPxsq9O6 pic.twitter.com/SsztkZIfbC

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) April 30, 2020