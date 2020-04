Maria De Filippi è stata di parola e con il suo gruppo di lavoro sta preparando il nuovo talent, ispirato ad “Amici”, declinandolo al momento difficile che stiamo vivendo. Dodici tra cantanti e ballerini si sfideranno in una maratona solidale a favore della raccolta per combattere il Covid-19. In giuria confermata Vanessa Incontrada e il talent partirà a maggio al sabato, manca ancora la data ufficiale, si ipotizza verso la metà del mese

Maria De Filippi lo aveva già anticipato a Pasqua a RTL 102.5: “Con questa cosa del Coronavirus, se anche ci sarà, non sarà una sorta di ‘Amici All Star‘, sarà qualcosa di diverso, non esattamente come si era pensato, e sarà sicuro non prima della metà di maggio. Questa cosa poi ha cambiato tutto e, laddove ci fosse, io spero che ci sia, il pensiero è di fare qualcosa anche per l’emergenza che stiamo vivendo”. Ed è stata di parola. “Amici Speciali” sarà una maratona artistica, in quattro puntate all’insegna della solidarietà. Da quello che si evince dai listini di Publitalia Mediaset, lo show vedrà la luce al sabato su Canale 5. Quindi si torna alla classica collocazione per il talent nel palinsesto Mediaset. Il promo dello spettacolo riassume in poche parole la missione che si porrà: “Continuiamo a credere che il domani sarà migliore che si possa fare qualcosa per il nostro Paese, ognuno come può. Noi di ‘Amici’ lo facciamo con la danza e con il canto”.

A confrontarsi sullo stesso palco saranno dodici tra cantanti e ballerini che hanno partecipato negli anni scorsi, con due outsider: il giovane rapper Random e Michele Bravi, vincitore di X Factor nel 2013 e che ha pronto il disco “La geografia del buio”, la cui uscita è stata rinviata a data da destinarsi, a causa dell’emergenza Covid-19. C’è da scommettere che il cantante lancerà il disco al termine della sua esperienza ad “Amici Speciali”. Invece Random (vero nome Emanuele Caso), classe 2001 è nato a Massa di Somma, in provincia di Napoli. Si trasferisce poi a Riccione. L’incontro con il produttore Zenit gli consente di affermarsi nel panorama del rap italiano con brani, che hanno avuto successo su Spotify come “Rossetto” e soprattutto “Chiasso”.

Gli altri concorrenti saranno Gaia Gozzi (vincitrice di Amici 2020) e Javier Rojas (vincitore del circuito danza di Amici 2020), Alberto Urso (vincitore di Amici 2019), Giordana Angi (seconda classificata ad Amici 2019), Umberto Gaudino (concorrente di ballo latinoamericano ad Amici 2019), Andreas Muller (ballerino vincitore di Amici 2017), The Kolors (vincitori ad Amici 2015), Gabriele Esposito (vincitore del circuito danza di Amici 2015), Irama (vincitore di Amici 2018) e Alessio Gaudino (ballerino di Amici 2015). Da notare che su cinque ballerini e sette cantanti, la presenza di due sole donne: Gaia e Giordana.

Sulla giuria ancora c’è da capire se sarà confermata quella dell’ultima puntata composta da Gabry Ponte, Alessia Marcuzzi e Vanessa Incontrada. Quest’ultima ha già fatto sapere che ci sarà, durante una diretta su Instagram con Nek. Non è escluso che tutti siano confermati con il ritorno di Loredana Bertè da Milano, dal momento che per allora le misure di sicurezza decise dal governo per lo spostamento per “comprovate esigenze lavorative” possano allentarsi.

Intanto Stash dei The Kolors ha commentato su Instagram la sua partecipazione, svelando come è nata l’idea di rimettersi in gara: “Sapete che da due anni sono prof di Amici e sono contentissimo di come stia andando questo mio percorso, di quanto io stia imparando da questa esperienza e di tutto quello che emotivamente genera la responsabilità appunto di giudicare dei giovani talenti. Maria mi aveva parlato tempo fa di questo nuovo programma che stava realizzando… ‘Amici Speciali’. Dal momento in cui lei e tutto il team di Amici mi hanno illustrato il progetto comunicandomi che i soldi ricevuti in queste puntate ‘speciali’ saranno donati per contribuire alla lotta contro il Covid, le ho chiesto di farmi scendere in campo, stavolta non dietro alla scrivania ma sul palco insieme alla mia band. Abbiamo deciso di metterci in gioco perché di gioco si tratta, ma con l’obiettivo di dare il nostro contributo artistico e umano a questa nobile iniziativa!”.