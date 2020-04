"Qualcosa di brutto doveva pur averlo, no? Ma in realtà no, non aveva neanche le corna", ha raccontato l'ex concorrente di Ballando con le Stelle ed ex calciatore

Dani Osvaldo, ex calciatore che il pubblico televisivo ha imparato a conoscere a Ballando con le Stelle, è sicuramente uno con un carattere da ‘guascone’ che lascia trapelare anche nelle interviste. Così, dopo aver raccontato a TNT Sports di essere stato salvato da Totti e De Rossi una volta che in un bar a Roma lo stavano “quasi uccidendo”, ha svelato degli aneddoti sull’ex capitano della Roma. “Gli dicevo che secondo me era cornuto, perché non poteva essere così perfetto. Aveva una bella faccia, non voglio dare dettagli, ma era anche ben dotato nelle parti intime. Ed era il miglior calciatore con cui abbia mai a giocato. Aveva solo pregi, non aveva nemmeno l’alito cattivo per dire. E sua moglie… Qualcosa di brutto doveva pur averlo, no? Ma in realtà no, non aveva neanche le corna“.