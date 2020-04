I casi di coronavirus nel mondo hanno ormai superato i 2,8 milioni e il numero delle vittime ha quasi raggiunto quota 200mila, di cui 120mila in Europa. Negli Stati Uniti, diventati ormai da settimane il nuovo epicentro della pandemia mondiale, il numero di decessi giornalieri mostra però un calo: sono 1.258 le persone che hanno perso la vita a causa del virus nelle ultime 24 ore, portando il totale a 51.017, con quasi 1 milione di contagi. Si tratta del dato più basso delle ultime tre settimane. Questo calo isolato, spiega però la Johns Hopkins University, non deve essere interpretato come un inizio della discesa se non confermato nei prossimi giorni. New York ha fatto registrare nelle ultime 24 ore il numero di decessi per coronavirus più basso dal primo aprile: 422 morti che portano il bilancio complessivo delle vittime nello stato a 16.162. Il numero dei casi di contagio è salito a 271.621. Si viaggia a una media di 6.000 al giorno. Tra le vittime, gli Usa piangono anche una bambina di appena 5 mesi che soffriva di problemi cardiaci. Vedi Anche Coronavirus, Trump e la “cura” con il sole: “Non è la prima volta che sento dire che ha effetti sui virus. Non sono medico ma…sarebbe fantastico”

Dopo la frase sulla possibilità di iniettare disinfettante ai malati per curarli dal coronavirus che ha provocato dure reazioni da parte della comunità scientifica, con gli esperti che hanno accusato Trump di mettere “in pericolo la salute pubblica”, la Cnn riporta che lo staff del tycoon sta cercando di convincerlo a metter fine al suo incontro giornaliero con i media sull’epidemia. Sono settimane che Trump si lancia in conferenze stampa fiume che durano anche due ore. E molti collaboratori pensano che questa strategia lo stia danneggiano. La Casa Bianca ha impiegato le ultime 24 ore a cercare di rimediare all’ultima uscita di The Donald. Una fonte vicina alla task force del coronavirus riferisce che Trump si è turbato per le critiche che gli sono piovute addosso e questo spiega perché il briefing di ieri, durante il quale ha tentato di cavarsela dicendo che quella del disinfettante era una battuta “sarcastica”, è durato solo 22 minuti.

Torna a impennarsi il numero quotidiano di morti censito nel Regno Unito: altri 813 decessi nei soli ospedali nelle ultime 24 ore, ossia un centinaio più di ieri, con il totale salito a 20.319. I contagi diagnosticati si avvicinano intanto a quota 150mila (148.377), con curva piatta d’incremento attorno ai 5.000 al giorno. I test eseguiti, seppur in leggero aumento, restano peraltro ancora lontani dal target di 100mila al giorno promesso dal governo per fine mese.

Intanto, la questione delle mascherine cinesi che non soddisfano gli standard europei e americani ha raggiunto anche il Canada. Il governo ha stabilito che un milione di maschere KN95 importate dalla Cina non soddisfano i suoi severi standard di sicurezza e quindi non possono essere distribuite agli operatori sanitari in prima linea nella lotta alla pandemia di coronavirus.

Belgio – “Nelle ultime 24 ore in Belgio si sono registrati 217 nuovi ricoveri, mentre sono stati 295 i pazienti dimessi”. Lo ha detto Steven Van Gucht, portavoce interfederale per il Covid-19, nella conferenza stampa quotidiana. “I decessi a causa del coronavirus segnalati da ieri sono stati 241 per un totale di 6.917”. Infine i contagi: “1.032 quelli segnalati da ieri per un totale di 45.325”. Il Belgio uscirà gradualmente dal confinamento il prossimo 4 maggio. Il calendario è stato annunciato nella tarda serata di ieri dalla premier Sophie Wilmes al termine di una riunione fiume del governo. A partire dal 4 maggio indossare la mascherina sarà obbligatorio per tutti i maggiori di 12 anni sui trasporti pubblici. Il governo si impegnerà a distribuire a ciascun cittadino mascherine di stoffa lavabili e certificate. A questa data riapriranno le industrie e i servizi per i professionisti, ma il telelavoro dovrà rimanere la norma e i cittadini dovranno continuare ad uscire di casa solo per necessità. Sarà possibile fare attività fisica all’aperto, nel rispetto delle distanze, anche con due persone che non abitano nella stessa casa. L’11 maggio riapriranno tutti i negozi. Il 18 maggio riaprono i parrucchieri e si avvia un ritorno a scuola. Torneranno sui banchi le classi alla fine di ogni ciclo, con un numero massimo di dieci alunni per classe. A questa data è possibile che vengano autorizzate riunioni fra amici a casa e sia ampliato il numero possibile di partecipanti a matrimoni e funerali, così come della pratica sportiva. L’otto giugno se tutto procede bene verrà riavviata l’apertura di bar, ristoranti, cinema e musei, mentre i grandi eventi rimangono vietati fino al 31 luglio.

Polonia – Il ministro della Sanità polacco ha proposto di rinviare al 2022 le elezioni presidenziali previste per il prossimo 10 maggio, a suo parere “l’unica opzione sicura” vista la pandemia di coronavirus.

Paesi Bassi – Le autorità sanitarie olandesi riferiscono che dalla giornata di ieri si segnalano 100 nuovi ricoveri, 120 decessi e 655 nuove persone risultate positive. Complessivamente si contano 37.190 contagi, 10.381 ricoveri ospedalieri e 4.409 decessi.

Svizzera – Diversi cantoni svizzeri sono favorevoli a cancellare gli esami scritti di maturità a causa della crisi del coronavirus. Tuttavia, l’ultima parola spetta al Consiglio federale, la cui decisione in merito è attesa per il 29 aprile. La Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (Cdip) chiede che la situazione possa essere valutata localmente.

Spagna – Nelle ultime 24 ore in Spagna si registrano 378 decessi, un lieve incremento rispetto alle 367 vittime registrate ieri, stando alle cifre fornite dal ministero spagnolo della Sanità. Il totale di morti quindi ad oggi è di 22.908. I contagi sono in totale 223.759, con 2.944 nuovi casi positivi, mentre si contano 95.708 guariti.

Russia – Sono 5.966 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Russia, per un totale di 74.588 infezioni, secondo i nuovi dati delle autorità sanitarie. I morti in Russia sono saliti a 681, con 66 nuovi decessi.

Iran – Il numero di contagi da coronavirus in Iran è aumentato di 1.134 casi nelle ultime 24 ore, salendo a quota 89.328. L’Iran conta oggi 5.650 morti provocati dal virus, 76 in più rispetto a ieri.

Cina – Dodici nuovi casi di coronavirus sono stati confermati dal Ministero della Salute cinese, undici dei quali importati dall’estero e uno di trasmissione locale registrato nella provincia di Heilongjiang. Durante la giornata di ieri non vi è stato nessun decesso per Covid-19, lasciando invariato a 4.632 decessi il bilancio totale delle vittime nel Paese. Inoltre, il numero di casi confermati è salito a 82.816.

Bulgaria – In Bulgaria nelle ultime 24 ore sono stati registrati 63 nuovi casi di coronavirus. Il bilancio complessivo dei contagi sale così a quota 1.234. Inoltre, si registrano due nuovi decessi, per un totale di 54 vittime.

Giappone – Sessanta nuovi casi di infezioni di coronavirus sono stati registrati a bordo della nave da crociera Costa Atlantica, in Giappone. Sulla nave, che si trova nel golfo di Nagasaki da fine gennaio per lavori di manutenzione, ci sono 623 membri dell’equipaggio.