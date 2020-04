Dopo una prima separazione e un tentativo di riconciliazione, i due hanno deciso di lasciarsi definitivamente. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono detti addio pubblicando un breve messaggio sui social lo scorso 3 marzo. Ora è il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, a svelare quella che sarebbe la causa della separazione. “D’Alessio non voleva sposarla in chiesa“. Secondo Nuovo, la cantante sarebbe molto religiosa e non avrebbe accettato questo rifiuto da parte del compagno che avrebbe dovuto annullare il matrimonio con la prima moglie, Carmela Barbato, per celebrare uno sposalizio in chiesa. Il settimanale racconta anche di come la Tatangelo abbia incontrato la mistica Natuzza Evolo di Paravati e di come la donna le previde per lei la maternità di Andrea, figlio della coppia.

