Un’auto è stata data alle fiamme a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Vittima Fabio Buonofiglio, giornalista calabrese di 46 anni che si occupa di cronaca e di giudiziaria, e direttore del quotidiano locale online altrepagine.it. Ignoti hanno incendiato la sua auto che era parcheggiata davanti alla propria abitazione. Non è la prima volta che subisce atti intimidatori. Buonofiglio ha filmato il rogo che ha danneggiato anche altri mezzi e poi sul sito ha scritto: “Passata la notte, non è affatto un bel giorno per nessuno di quanti, qui, possono ascriversi alla società civile. Se ci uniamo e restiamo uniti ce la faremo. AltrePagine e il suo direttore non si lasciano intimidire: continueremo a lavorare e ad informare, come abbiamo sempre fatto”. Il segretario generale aggiunto della Fnsi, Federazione nazionale stampa italiana, Carlo Parisi e il presidente dell’Ordine dei giornalisti regionale Giuseppe Soluri hanno espresso solidarietà a Buonofiglio: “Quanto accaduto la scorsa notte – scrivono Parisi e Soluri – è un atto vergognoso, un’intimidazione inaccettabile sulla quale chiediamo alle forze dell’ordine di far luce quanto prima per riportare la doverosa tranquillità nell’animo e nella vita privata e professionale di un giornalista che, ancora una volta, è ‘colpevole’ di fare, evidentemente bene, il proprio mestiere. In Calabria. Dove la realtà è spesso amara e certamente più difficile che altrove, anche senza virus”.

