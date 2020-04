“Io mi ero preparata con Vera per cinque mesi e sono durata cinque giorni. Mi sono rotta un ginocchio ma pure due dita. Non mi prendevano sul serio perché non frignavo, io il dolore lo so incamerare“: parole di Asia Argento che durante una diretta Instagram insieme a Vera Gemma si è sfogata su Pechino Express: “Poi in ospedale hanno fatto una pantomima per beccare il mio dolore. Per fortuna non mi potevano riprendere… Lo voglio dire non me ne fo**e un caz*o, fatemi causa. Mi hanno pagato il minimo garantito, nulla di più, ok? Comunque quella sera siamo tornate e a me avevano fatto un gesso antidiluviano, un gesso sbagliato. Non vedevo una cosa del genere dagli anni ’80. Non stavo bene ma tornate il albergo volevano fare una pantomima di noi felici, ci hanno chiesto di brindare perché avevamo vinto il bonus e di parlare male delle top. Addirittura mi hanno chiesto di abbassare la gamba perché non si vedeva nell’inquadratura, ho detto: ‘Mi avete rotto i cog*ioni“. Insomma, Asia racconta quella che secondo lei è una ingerenza eccessiva ma che parrebbe in realtà un lavoro autorale tipico anche nei reality.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a ilfattoquotdiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro lavoro.

Diventate utenti sostenitori cliccando qui.

Grazie Peter Gomez Sostieni adesso