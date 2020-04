Ci sono dei prodotti alimentari fatti per entrare nella mitologia. La noce di prosciutto al pepe, per esempio. Sistemata nello stesso preciso punto nella corsia di ogni Autogrill, non c’è certezza su quanti l’abbiano realmente acquistata. Eppure deve trattarsi di un mucchio di gente visto che, anno dopo anno, la noce è lì. Immobile, in mezzo ad altre noci di prosciutto, “pronta” a prestarsi pure per un selfie con Berlusconi. Lo stesso vale per le polpette dell’Ikea. Solo che in questo caso possiamo essere certi che siano molto apprezzate: si narra di gente che affronta(va) la marea umana riversata nel grande mobilificio il fine settimana solo per mangiarle. Polpette e purè ma anche polpette e patatine. E ragazzi, può sembrare strano ma anche in Italia, il Paese dove la domenica senza arrosto è un giorno buttato nel pozzo, le polpette dell’Ikea sono diventate un’occasione per stare in famiglia, per uscire in coppia, per festeggiare ricorrenze. “Domani è il tuo compleanno, ti porto a mangiare le polpette dell’Ikea” (magari questa è solo una leggenda, chi può dirlo). Baluardo della cucina svedese nel mondo, le polpette hanno da tempo sfidato i mondeghili milanesi e forse hanno vinto. Come mai stiamo parlando delle polpette dell’Ikea? Perché la grande catena nordeuropea ha svelato la ricetta. Un piccolo passo per chi sa cucinare, un grande passo per evitare la folla (quando ci sarà di nuovo, semmai ci sarà di nuovo) del fine settimana e farsele a casa. “Sappiamo che ad alcune persone potrebbero mancare le nostre polpette, motivo per cui abbiamo rilasciato questa alternativa casalinga, che si basa su ingredienti facilmente accessibili”: parole di Lorena Lourido, il country manager di Ikea nel Regno Unito e in Irlanda. E così ecco la ricetta.

Ingredienti

500 grammi di carne macinata di manzo

250 grammi di carne di maiale tritata

1 cipolla tritata finemente

1 spicchio d’aglio tritato

100 grammi di pangrattato

1 uovo

5 cucchiai di latte intero

sale e pepe a piacere

Ingredienti per la salsa

olio

40 grammi di burro

40 grammi di farina

150 ml di brodo vegetale

150 ml di brodo di manzo

150 ml di panna da montare

2 cucchiaini di salsa di soia

1 cucchiaino di senape di Digione

Procedimento

Mescolate la carne di manzo con la carne di maiale in modo da evitare grumi. Aggiungete la cipolla tritata finemente, aglio, pangrattato e l’uovo e mescolare. Aggiungete il latte e condite a piacimento con sale e pepe. Una volta ottenuto un composto omogeneo, create delle piccole palline rotonde che andranno poi messe su un piatto pulito, coperte e conservate in frigo per due ore così da aiutarci a mantenere la forma durante la cottura.

Scaldate dell’olio in una padella, a fiamma media. Una volta caldo, aggiungete le polpette e rosolatele per bene. Una volta che le polpette saranno dorate mettetele in una pirofila, copritele con un foglio di alluminio e mettetele in forno caldo per 30 minuti (180°C o 160°C).

Preparazione della salsa

In una padella sciogliete 40 grammi di burro, poi aggiungete i 40 grammi di farina e continuate la cottura mescolando per almeno due minuti in modo che i due ingredienti si amalgamino bene senza formare grumi. A questo punto aggiungete il brodo vegetale e quello di manzo. Ora aggiungete i 150 ml di panna, 2 cucchiaini di salsa di soia e 1 cucchiaino di senape. Portate il tutto a ebollizione e lasciate addensare la salsa, senza smettere di mescolare. Quando le polpette saranno pronte versateci sopra la salsa.