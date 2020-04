“L’ho adorata, l’abbiamo fatto tutti. Lo faccio ancora, ma sono deluso - ha raccontato uno di loro -. È come se stesse impazzendo per attirare l’attenzione e non sa quanto strana ne stia uscendo agli occhi del mondo"

“Madonna non ascolta più nessuno, sta esagerando”. È quanto ha riferito un insider a Page Six, rivelando assieme ad altri suoi amici ed ex collaboratori alcuni retroscena sulla popstar. Tra questi c’è anche Brad Jeffries, suo amico e storico coreografo (suo il tour “Like a Virgin”), che pur non lavorando più al suo fianco ha spiegato di aver notato di recente un cambiamento nel suo atteggiamento, cosa che l’ha molto deluso. “In questo momento sembra sprofondare nella sua follia. Difendo il suo diritto a dormire con i 25enni perché se fosse un ragazzo di 61 anni che dorme con donne di 25 anni nessuno batterebbe ciglio. Ma il modo in cui lo fa sembra un po’ disperato”.

E ancora: “L’ho adorata, l’abbiamo fatto tutti. Lo faccio ancora, ma sono deluso – ha raccontato -. È come se stesse impazzendo per attirare l’attenzione e non sa quanto strana ne stia uscendo agli occhi del mondo. Continuo a sperare che la smetta. In uno dei suoi ‘Quarantine Diaries’ ha anche detto che le manca l’interazione con le persone e spesso non riesce a dormire. In un altro dice di aver ‘perso tre amici nelle ultime 24 ore’ anche se non è chiaro se siano morti di coronavirus”. Anche Rosie O’Donnell ha confermato che Madonna non ascolta più i consigli di nessuno: “Se posso dirle che il video senza veli nel latte era strano? Sì, ma lei non ascolterà”.

L’ipotesi di Jeffries è che dietro questo crollo psicologico della cantante possa esserci la delusione per la fine del suo matrimonio con il regista britannico Guy Ritchie, 51 anni. “È diventata una cougar seriale. Guy Ritchie l’ha spezzata. Non le prenderebbe nessuna merda e lei non ce la farebbe. Era l’ultimo dei suoi maschi alfa”.