Vittorio Feltri non le manda certo a dire e ha deciso di trasformarsi per un pomeriggio in un critico televisivo. Il direttore di Libero ha scelto Twitter per esprimere i suoi giudizi, piuttosto duri, partendo proprio da Diario di casa, il programma che spiega il Coronavirus ai bambini alle 14 su Rai1 con la conduzione di Armando Traverso e Carolina Benvenga: “Diario di casa è un programma tv in onda ogni giorno alla ore 14 condotto da un uomo e una donna. È dedicato ai bambini chiusi in casa. Trasmette idiozie raccapriccianti che rompono i cog**oni più del virus.”

La vita in diretta fa più schifo di quella registrata — Vittorio Feltri (@vfeltri) April 20, 2020

Uno spazio di servizio pubblico di otto minuti per poi lasciare la linea a La Vita in Diretta. La penna affillata del giornalista non risparmia lo storico contenitore condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini: “La Vita in Diretta fa più schifo di quella registrata“, ha tuonato senza se e senza ma. La trasmissione in questa situazione di emergenza ha aumentato le ore di programmazione e conquistato la leadership sul fronte auditel.

Feltri non ha argomentato il suo mancato apprezzamento ma ha preferito lo zapping perché pochi minuti dopo è arrivato un attacco diretto per un programma in onda su La7, rete più volte finita nel suo mirino: “Tagadà non è una brutta trasmissione: è una boiata pazzesca. Tiziana Panella è bravissima nel distillare banalità impressionanti”, ha concluso il giornalista.

Tagadà non è una brutta trasmissione: è una boiata pazzesca. Tiziana Panella è bravissima nel distillilare banalità impressionanti.@ — Vittorio Feltri (@vfeltri) April 20, 2020



