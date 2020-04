Una paio di bufale al giorno tolgono la pesantezza da quarantena di torno. L’aggiornamento arriva sempre dal puntuale sito bufale.net . E questa volta si tratta di una fake nws pronto uso di grande charme e un’altra storica leggenda metropolitano-tecnologica. Partiamo dal super regalo di Lancome a disposizione per tutti, link e procedura che sta girando su WhatsApp. Più che una fake, una vera e propria truffa, perché si presenta un cofanetto gratuito pieno di cosmetici della casa francese. Intanto, la verifica su Facebook nella pagina ufficiale di Lancome per capire che non c’è nessun cofanetto in omaggio e che è l’azienda stessa ad essere vittima di questa truffa, visto che nel 2018 si era verificato lo stesso tentativo di truffa. Insomma, non cliccate sul link dell’omaggio cosmetici che oltretutto vi rimanda ad un sito esterno non riconosciuto dall’azienda dove vi viene richiesto di compilare un questionario. In poche parole: stanno cercando di derubarvi. Lasciate perdere.

Altra bufalotta più specialistica ma altrettanto fasulla è quella legata all’algoritmo che riesce ad aggirare Facebook. È la solita catena secondo la quale con il semplice copia incolla di un messaggio si possa superare alcune disposizioni dettate dal social network di Mark Zuckerberg. L’idea farlocca nasce dal fatto che secondo questa leggenda metropolitana Facebook mostrerebbe i nostri post solo ad una selezione di 25 contatti. Bufale net riporta infatti un messaggio di quelli che giravano mesi fa e che sono ricominciati a girare nelle scorse ore: “Grazie del consiglio per aggirare facebook… funziona! Ho un profilo completamente nuovo. Vedo post di persone che non vedevo più. Il nuovo algoritmo Facebook sceglie le stesse persone – circa 25 – che vedranno i tuoi post. Trattieni il dito ovunque in questo post e clicca su copia. Vai alla tua pagina dove c’è scritto “a cosa stai pensando”. Tocca il dito ovunque nel campo vuoto. Fai clic su “incolla”. Questo aggirerà il sistema”. Peccato che, come segnala il sito antibufale “non ci sono prove sul fatto che il social network numero uno al mondo funzioni in questo modo, ragion per cui siamo semplicemente di fronte ad una nuova bufala”.

C’è infine la bufala più assurda di tutte: quella degli “incoscienti” che – in barba ai divieti imposti per il coronavirus – avrebbero attraversato di corsa il ponte sullo Stretto di Messina che neanche esiste. E l’immagine nella foto è quella della maratona di New York. Eppure sui social c’è chi ci ha creduto, come dimostra questo screenshot.