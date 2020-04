Il pornoattore, partecipando a un gioco online, ha detto: "La bomberei eccome, le influencer sono tutte così?). Lei esprime la sua indignazione e il suo disagio in un post: "Sono impressionata da come sia ancora ritenuto normale che i corpi delle donne vengano usati così. Trovo assurda la scelta di chi, parlando a tante persone, decida ancora oggi di proporci come oggetti. Trovo assurdo che questo video mi sia stato mandato come una lusinga"

La youtuber 22enne Sofia Viscardi commenta duramente le parole sessiste sul suo conto pronunciate da Rocco Siffredi nel corso di una diretta social su Twitch con gli youtubers Homyatol e Luis Sal. Il divo del cinema hard stava partecipando al gioco goliardico “bombi o passi?” in cui commentava alcune donne che gli venivano sottoposte. Tra queste c’era appunto Sofia Viscardi, di cui ha detto: “La bombo eccome, ma sono tutte bone così le YouTuber? Sofia Viscardi, dico sì”.

Non si è fatta attendere la replica della diretta interessata, che non solo ha risposto alle parole di Siffredi, ma ha esteso il discorso al disagio che certi “format” possono provocare alle donne che si trovano, loro malgrado, al centro di certi “dibattiti” maschili. “Mi mette a disagio attirare l’attenzione su di me. Ma proverei ancora più disagio nel non dire ad alta voce che sono impressionata da come sia ancora ritenuto normale che i corpi delle donne vengano usati per l’intrattenimento maschile – ha scritto sui social -. Trovo assurda la scelta di chi, parlando a tante persone, decida ancora oggi di proporci come oggetti. Trovo assurdo che questo video mi sia stato mandato come una lusinga. E trovo ancora più assurdo l’aver passato tutta la mattina a chiedermi se fosse giusto o meno dire qualcosa pubblicamente per paura di sembrare una che non sa scherzare. Ma onestamente mi sembra più inaccettabile che esista ancora lo spazio per ridere dell’oggettificazione del corpo femminile, che è un fenomeno che purtroppo, come sappiamo, va ben oltre delle dirette goliardiche. Mi dispiace essere intervenuta solo nel momento in cui sono stata protagonista di uno di questi giochi’ – ha concluso -. Ma almeno ho capito sulla mia pelle quanto sia più facile e istintivo fare finta di niente. È il 2020, dai ca**o“.