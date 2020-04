C’è una nuova donna nel cuore di Francesco Totti. Una presenza che ha rubato lo spazio che era di Ilary Blasi. Si chiama Donna Paola ed è una magnifica gatta canadian sphynx. L’abbiamo scoperto grazie ad una esilarante diretta Instagram tra l’ex numero dieci giallorosso e Bobo Vieri. “Mia moglie l’ammazzerei, guarda che cosa m’ha comprato”, spiega Totti all’ex compagno di nazionale mostrando all’improvviso lo sphynx che è un felino privo di pelo. Allorché Bobo lo ha rintuzzato incredulo: “Ma che cos’è un cane?”. E Totti: “Ma che cane? un pipistrello! È un gatto senza peli”.

Poi l’aggiunta che fa ammattire dalle risate i due: “L’ho chiamata donna Paola”. Il siparietto continua con la gattina che miagola e Totti che descrive come la gatta sia molto calda (“avrà 40 gradi addosso, è bollente”) e come lo scaldi la notte sotto le coperte (“si mette in mezzo alle gambe, non me par vero, me l’ha comprata apposta mi moglie”). Infine la chiosa, come tra navigati lupi di mare che hanno visto donne in ogni dove: “Me stavo a separà con mi moglie. Tanto te rigirano come vogliono loro. Non m ha detto si o no, me l’ha portato a casa e basta”.