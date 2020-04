"Ovviamente già da ora non ci facciamo grandi illusioni per giugno; le prossime disposizioni del governo probabilmente chiariranno se sarà possibile pensare a una riprogrammazione per il prossimo settembre, in caso contrario l’appuntamento sarà per giugno 2021", ha scritto il Kom su Instagram

Come la dice lui, nessuno. “Avevo fatto tutti i miei progetti… colpa del virus“: parole di Vasco Rossi che citando la sua famosa Colpa d’Alfredo parla su Instagram di quello che accadrà con i suoi live previsti questa estate 2020. E altro non fa che confermare quanto detto dall’assessore alla cultura di Milano Filippo Dal Corno: concerti verso lo slittamento di un anno con grossi cambiamenti, come ingressi diminuiti, scaglionati o a orari diversi.

E Vasco, che pure paventa una flebile speranza per settembre, a Milano aveva in programma un live agli I-Days il 15 giugno. Poi Roma con il Rock in Roma il 19 giugno, Firenze Rocks il 10 giugno e infine Imola il 26 giugno. “Aspettiamo le disposizioni governative… Ovviamente già da ora non ci facciamo grandi illusioni per giugno; le prossime disposizioni del governo probabilmente chiariranno se sarà possibile pensare a una riprogrammazione per il prossimo settembre, in caso contrario l’appuntamento sarà per giugno 2021”. Così Vasco inizia a dare l’idea di quello che accadrà con i grandi eventi nel prossimo futuro.