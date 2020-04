“Cretina, orrenda, ultra cessa”. Sono solo alcuni degli insulti che la foodblogger Benedetta Rossi, volto da milioni di like con Fatto in Casa da Benedetta, si è dovuta sorbire da un hater su Twitter. Pronta la sua risposta, che è diventata virale (e di tendenza su Twitter) nel giro di pochi minuti: “Non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di FB… Alla faccia del caz*o a me sembra un ritrovo di bulli frustrati… comunque stacce fratè… il cretino sei tu”.

Sul social dei cinguettii non si è parlato d’altro per 24 ore. Ebbene, la regina dei fornelli se ne è lavata la mani (per modo di dire), pur condividendo i contenuti del messaggio: “Io non c’entro niente, stavo a dormire quando è successo, anche se condivido. E’ stato mio marito Marco (suo braccio destro anche sul lavoro, ndr)”, ha detto su Instagram. Per poi lanciare un messaggio contro chi i leoni da tastiera: “Ci ho ragionato e sono venuta alla conclusione che la normalità spaventa. Questo per dirvi di non farvi condizionare da questi bulli che credono di essere superiori. Cercate di essere voi stessi. Dico una cosa a queste persone che scrivono che sono grezza, sciatta e non so cucinare. Io ho 47 anni e sono così. Sono le mie origini, non è che se arrivano la tv e le case editrici, io cambio. C’ho le mie radici e sono così. Non mi faccio cambiare da nessuno”.

Dietro alla risposta incriminata, dunque, c’è il marito Marco, che ha spiegato: “Il tweet l’ho scritto io, non il nostro manager (ridono, ndr). Noi Twitter lo usiamo pochissimo, quasi niente. Solo che ieri sera mi arrivavano delle segnalazioni di un bullo che continuava a insultare Benedetta con brutte cose. L’avrei potuto ignorare, come va fatto, il problema è che si era creato un effetto branco con altri che continuavano a fomentare e insultare. Mi ha fatto abbastanza incazzare, ma veramente tanto. Era un branco di persone adulte che insultavano in maniera così cattiva una donna. Mi sono incazzato tanto e allora gli ho risposto. Ogni tanto pure le formiche s’incazzano”.

In serata, poi, sono arrivate le scuse del leone da tastiera. “Le chiedo scusa perché posso capire il male che hanno potuto creare le mie parole e quanto queste siano state travisate dagli altri utenti, creando così un disastro”. Un lieto fine, secondo Benedetta Rossi: “Ho apprezzato il coraggio di chiedere scusa. Tutti commettiamo errori e non possiamo evitarlo, ma l’errore più grande è quello da cui non impariamo nulla”.