Il mondo del giornalismo sportivo ha pianto ieri la morte di Franco Lauro, storico volto Rai scomparso all’età di 58 anni per un arresto cardiaco. Un malore improvviso di cui, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, lui aveva avuto già qualche avvisaglia: “La scorsa settimana aveva avvertito alcuni fastidi al torace e si era sottoposto a una visita cardiologica. I medici lo avevano tranquillizzato e Franco era ritornato al lavoro”, scrive il quotidiano.

In queste ore in tantissimi hanno voluto ricordarlo con un pensiero: negli occhi di molti ci sono infatti ancora le immagini dell’edizione del Tg sport per Rai News che Franco Lauro aveva condotto domenica, nel giorno di Pasqua. Se ne è parlato anche nel corso della puntata odierna di Storie Italiane su Rai1. Tra gli ospiti c’era Ivan Zazzaroni che ha definito la sua scomparsa “una di quelle morti che riescono a sorprenderti. Ieri quando mi è arrivata la notizia quasi non ci credevo, non lo so, forse perchè Franco apparteneva a qualcos’altro” ha detto Zazzaroni. “Era preciso, era sobrio io ho lavorato molti anni con lui – ha aggiunto -. Si preparava tantissimo per il suo lavoro” ha detto il giornalista. “E’ riuscito sempre a fare fino in fondo quello in cui credeva restando nel suo. Mi divertiva un fatto, lo vedevo sempre domenica mattina ci ritrovavamo poi a pranzo, lui aveva sempre almeno duecento giornali, lui doveva essere preparato, doveva informarsi, doveva sapere quello che succedeva”, ha concluso Zazzaroni.