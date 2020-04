Decine di persone sono state seppellite in sepolture di massa ad Hart Island, isola del Bronx a New York City, mentre il bilancio delle vittime del Covid-19 continua ad aumentare negli Usa. Nel video si vede il personale con abbigliamento protettivo, come tute integrali e coperture per il volto, mentre ricopre di terra le file di bare di legno, accatastate all’interno di lunghe fosse. Lo Stato di New York è il principale hotspot dell’epidemia nel Paese nordamericano, con più di 160mila contagi e 7mila morti. I casi negli Stati Uniti sono oltre 466mila, il numero più alto al mondo, e le persone decedute oltre 16.600, secondo i dati della Johns Hopkins University. L’isola a nordest di Manhattan è stata utilizzata per oltre 150 anni come luogo di sepoltura per le persone senza parenti o che non potevano permettersi un funerale.

Fonte The Hart Island Project