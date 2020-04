Matilde Brandi ha perso il padre Pietro. È stata lei stessa ad annunciarlo in un commosso post pubblicato su Instagram: “Hai lottato come un guerriero, senza mai mollare“, scrive pubblicando una sua fotografia assieme a papà Pietro. “Un anno fa te ne andavi tu mamma e ora anno dopo in punta di piedi senza far rumore anche tu Babbo mio hai deciso di raggiungere la mamma! – prosegue Matilde Brandi -. Sei stato un guerriero e con lucidità sei arrivato alle tue ultime ore con grande dignità senza mai farci capire che stavi soffrendo non solo per il dolore fisico ma per il dolore di dover lasciare i tuoi figli che vedevi distrutti dal dolore! Hai lottato come un guerriero senza mai mollare fin quando le forze non c’è l’hanno fatta più!. Dentro di noi, per quanto affaticati e fragili le cose non cambiano, sono intatte; c’è vita, c’è relazione, ci sono pensieri, sentimenti, desideri, bisogni, ci sono a sostegno ricordi di abbracci e sorrisi, ci sono slanci, c’è intensità, c’è memoria, c’è verità del cuore”, conclude sfogando tutto il suo dolore e la sua tristezza. Un lutto che arriva in un momento di emergenza coronavirus, motivo per cui la showgirl ha tenuto a precisare che il padre “era affetto da una malattia oncologica e solo l’aggravamento della stessa lo ha portato via.

