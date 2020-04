Botta e risposta a distanza tra Maria De Filippi e Linus. Tutto è iniziato durante la finale di Amici, sabato scorso, quando la conduttrice si era chiesta come mai a Radio Deejay non venissero mai trasmesse le canzoni dei concorrenti del suo talent e poi aveva commentato ironica: “Linus è ostico“. Una frecciatina che, seppur detta in tono scherzoso, lasciava intendere una nota polemica.

Così, a qualche giorno di distanza, il conduttore radiofonico le ha replicato spiegando i motivi di questa assenza. “Vedi, Maria, le altre radio possono permettersi di mandare di tutto. Noi mettiamo poche canzoni perché parliamo tanto. Da noi quando passano le canzoni sono già certificate”, ha detto Linus aggiungendo poi che non avrebbe motivi per non trasmettere le canzoni di Gaia (la vincitrice di questa edizione, ndr), che tra l’altro considererebbe anche molto brava.