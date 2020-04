Una telefonata a Laura Mattarella, per sottolineare lo stretto legame tra gli Stati Uniti e l’Italia durante l’emergenza Coronavirus. Melania Trump ha chiamato la figlia del presidente della Repubblica, che in quanto consorte supplente (Sergio Mattarella è rimasto vedovo della moglie Marisa Chiazzese nel 2012) ha le funzioni di First Lady. “Il popolo americano è a fianco del suo alleato”, ha detto Melania Trump, citando “l’invio di 100 milioni di dollari di aiuti, con la speranza che nelle prossime settimane si possa sconfiggere la pandemia”.

A rendere nota la telefonata è stata la Casa Bianca, sottolineando che la moglie del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso alla figlia del capo dello Stato le sue “sentite condoglianze per i molti italiani che hanno perso la vita per il coronavirus” e allo stesso tempo si è detta ottimista e speranzosa sul fatto “che il trend positivo” sul fronte dell’epidemia “continui in Italia e in altre parti del mondo”.