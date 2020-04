Laura Pausini dice la sua nel modo più diretto e schietto possibile. È uno dei lati del suo carattere più amato dai fan (e non solo). Così, all’inizio dell’epidemia di coronavirus aveva scritto su Instagram “Io sono veramente inca**ata nera. Cerco di calmarmi ma la notte, quando mia figlia dorme e posso leggere e aggiornarmi sulla giornata appena passata, non posso credere ai miei occhi. C’è gente che va ancora in giro! La fermano in tv per chiedere come mai non sono a casa e se la prendono pure! Non posso giustificare questa cosa. Per andare a correre? Per prendere una boccata d’aria? Ma apri la finestra e non rompere il ca**o”. E oggi con un tweet ha di nuovo espresso sdegno e rabbia: “Certo uno si sveglia la mattina, legge i giornali, italiani e stranieri, e si fa fatica a stare zitti. A non incazzarsi. Anche per una come me che odia parlare di questioni politiche pubblicamente. E chiusi in casa non si può nemmeno manifestare lo sdegno“, ha scritto. In molti le chiedono a cosa si riferisca esattamente ma lei non ha ancora risposto: lo farà?

